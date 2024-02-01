Στο 99% έτοιμος είναι ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ, που θα παραμείνει με δημόσιο χαρακτήρα και προτού τεθεί σε ισχύ θα υπάρξει νέα δημόσια διαβούλευση και ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), «δεν είναι άβατο», ξεκινά τον αποχαρακτηρισμό των περίπου 16.000 δεσμευμένων ΑΦΜ και πληρώνει τα οφειλόμενά του. Αυτά επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου στη Θεσσαλονίκη, που δόθηκε με αφορμή την έναρξη της 30ης επετειακής Agrotica (1-4/2) στη ΔΕΘ, την οποία θα εγκαινιάσει στις 7 μμ ο ίδιος.

«Θέλουμε έναν αγροτικό ασφαλιστικό φορέα, που θα διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του, αλλά θα προσφέρει περισσότερη ασφάλεια στους Έλληνες παραγωγούς», επισήμανε ο κ. Αυγενάκης, λέγοντας ότι μετά από 25 χρόνια είμαστε πολύ κοντά στον νέο κανονισμό. «Είμαστε έτοιμοι στο 99% σε ό,τι αφορά τον νέο κανονισμό των ΕΛΓΑ, οποίος θα κινείται σε δύο επίπεδα και προτού τεθεί σε ισχύ θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση», δήλωσε κατηγορηματικά.

Σημειώνοντας ότι την τετραετία 2020-2023 καταβλήθηκαν από τον οργανισμό, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, αποζημιώσεις άνω του 1 δισ. ευρώ, «με μόνο το μισό ποσό να καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών», όπως τόνισε ο κ. Αυγενάκης, ο ίδιος γνωστοποίησε ότι από την 20η Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν να πληρώνονται οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς για ζημίες του έτους 2023.

«Οι πληρωμές αποζημιώσεων καταβάλλονται δύο μήνες νωρίτερα από τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία αυτές θα ξεκινούσαν να καταβάλλονται μετά την 15η Απριλίου 2024, και αφού μέχρι την 31η Μαρτίου 2024 οι παραγωγοί θα είχαν καταβάλλει την οφειλόμενη Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά για το 2023», όπως διευκρίνισε.

Εξήγησε δε ότι οι πληρωμές των αποζημιώσεων θα είναι στο 100% της υπολογιζόμενης αξίας, σύμφωνα με τα πορίσματα τα οποία καταχωρούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ΕΛΓΑ, «σε αντίθεση με όσα σκοπίμως κυκλοφορούν περί οριζόντιας μείωσης των αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, με στόχο την πρόκληση αναταραχής και αντιδράσεων».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποχαρακτηρίζονται 16.000 δεσμευμένα ΑΦΜ- Ο Οργανισμός δεν είναι άβατο

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), «δεν είναι άβατο», ξεκαθάρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λέγοντας ότι διαχειρίζεται περί τα 2,8 δισ. ευρώ ετησίως, γνωστοποίησε ότι «επιδίωξη μας είναι στο πρώτο 6μηνο του 2024 να λειτουργεί επιτέλους το σύγχρονο τηλεφωνικό του κέντρο προς όφελος όλων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

Τόνισε, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει τον αποχαρακτηρισμό των περίπου 16.000 δεσμευμένων ΑΦΜ με βάση την αιτία δέσμευση τους, μέσω διοικητικών ελέγχων και όπου απαιτείται προγραμματίζεται άμεσα επιτόπιος έλεγχος (για τα έτη 2020 - 2023).

Ξεκαθάρισε ότι «στόχος του οργανισμού και της νέας διοίκησης είναι όσοι νόμιμα το δικαιούνται να τους καταβληθούν τα χρήματα που δικαιούνται και οι υπόλοιποι να παραπεμφθούν στην δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση» και πρόσθεσε ότι: «έχω δώσει ήδη εντολή, όσοι δικαιούχοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κι έχουν δικαιωθεί να πληρωθούν άμεσα, όπως θα έπρεπε να έχει γίνει καιρό τώρα».

Ειδικά για το τηλεφωνικό κέντρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Αυγενάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο οργανισμός στην πράξη, ανοίγει τις πόρτες του σε όλους τους γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Μετά από εισήγησή μου, χθες εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού η υποστήριξή του με Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών.

Διευκρίνισε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχεδιάζει ένα σύγχρονο περιβάλλον τηλεφωνικού κέντρου που θα παρέχει υπηρεσίες προς διευκόλυνση της καθημερινότητας των δικαιούχων και είπε «αποκαθιστούμε την αυτονόητη και απαραίτητη παροχή πληροφοριών και απαντήσεις στα ερωτήματα και απορίες των αγροτών της χώρας μας. Ο Οργανισμός ανήκει στους αγρότες της χώρας. Δεν είναι άβατο».

Οικολογικά Σχήματα-370.000 δικαιούχοι θα λάβουν 425 εκατ. ευρώ

Μιλώντας για τα οικολογικά σχήματα ο ίδιος επισήμανε ότι οι μέχρι σήμερα δυνάμει δικαιούχοι ανέρχονται περίπου σε 370.000 και το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 425 εκατ. ευρώ. Όπως διευκρίνισε, μέχρι τις 15/2/2024 αναμένεται το άνοιγμα της ενιαίας αίτησης ενισχύσεων 2023 για τα Οικολογικά Σχήματα, «αφού έχει προηγηθεί νέα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα απλοποιεί τις διαδικασίες και θα μειώνει τα δικαιολογητικά για την ενεργοποίησή τους, προκειμένου οι δικαιούχοι να διορθώσουν τις αιτήσεις τους και με την δυνατότητα υποβολής τυχών νέων αιτήσεων», όπως τόνισε. Στην συνέχεια, ο οργανισμός θα προβεί σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και υπολογίζεται η πληρωμή του παραπάνω ποσού πριν το Πάσχα, σύμφωνα με τον κ. Αυγενάκη.

Διόρθωση Ενιαίας Αίτησης Ενισχύσεων 2023

«Διορθώνουμε τα διοικητικά λάθη και παραλείψεις της προηγούμενης θητείας του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε ο κ. Αυγενάκης, λέγοντας ότι γίνεται δεκτό το αίτημα των δικαιούχων για διορθώσεις γενικά της Ενιαίας Αίτησης Ενισχύσεων του 2023 και η διορθωτική πληρωμή, που αναμένεται κι αυτή να γίνει πριν το Πάσχα, θα απορροφήσει τα αδιάθετα κονδύλια του προηγούμενου έτους, ύψους 88 εκατ. ευρώ. «Το άνοιγμα της αίτησης θα γίνει ταυτόχρονα με αυτήν των Οικολογικών Σχημάτων», τόνισε.

Πληρωμή Συνδεδεμένων ενισχύσεων

Για την πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί εντός Απριλίου και το ποσό ανέρχεται σε 245 εκατ. ευρώ,ενώ για το άνοιγμα της αίτησης ΟΣΔΕ, τόνισε «επιστρέφουμε στην κανονικότητα και λειτουργούμε με διαφάνεια». Σο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε ότι το άνοιγμα της αίτησης ΟΣΔΕ 2024 θα γίνει τον Μάρτιο, προκειμένου ο ΟΠΕΚΕ να κάνει έγκαιρα ελέγχους και έγκυρες πληρωμές, αξιοποιώντας σωστά και το τελευταίο ευρώ.

Εκκαθάριση Αιτήσεων Παλαιότερων Ετών

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες με την ανάδοχο εταιρεία προκειμένου να διορθωθούν και να αποπληρωθούν οι δικαιούχοι για τα έτη 2014 - 2019 με βάση την παλιά ΚΑΠ όσο και για την μεταβατική περίοδο 2020 - 2022 και «ποσά και ημερομηνίες θα είμαστε σε θέση να δώσουμε σύντομα», διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

