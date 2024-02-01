Πέθανε ο Λευτέρης Δρανδάκις, σπουδαίος ερευνητής του ελληνικού παραδοσιακού χορού

Πέθανε ο Λευτέρης Δρανδάκις, με πολυετή θητεία και προσφορά στην έρευνα και παρουσίαση του ελληνικού παραδοσιακού χορού.

Πληροφορούμενη τον θάνατό του, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη μου λύπη αποχαιρετώ τον Λευτέρη Δρανδάκι, ερευνητή και χορογράφο του Ελληνικού Δημοτικού Χορού, έναν από τους σημαντικότερους ερευνητές της νεοελληνικής παράδοσης του χορού και του τραγουδιού.

Ο Λευτέρης Δρανδάκις, υπηρέτησε το Λύκειο Ελληνίδων για πενήντα έξι χρόνια ως καλλιτεχνικός διευθυντής, χορογράφος και σκηνοθέτης αξέχαστων παραστάσεων στο Φεστιβάλ Αθηνών και σε διεθνή φεστιβάλ.

Με καταγωγή από το Ρέθυμνο, με διεθνή απήχηση και υψηλό κύρος, εργάστηκε συστηματικά ώστε τα τοπικά ιδιώματα της ελληνικής υπαίθρου να γίνουν κοινό κτήμα των Ελλήνων και, στη συνέχεια, του παγκόσμιου κοινού. Το παρελθόν μας και η καταγωγή μας, έλεγε, είναι τα όπλα για να είμαστε ξεχωριστοί στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης.

Ο Λευτέρης Δρανδάκις αφιέρωσε τη ζωή του στην παράδοση. Με τους ανοιχτούς ορίζοντές του άνοιξε δρόμους για τη διάσωση και τη διάδοση ουσιαστικών στοιχείων της νεοελληνικής μας ταυτότητας. Τον ευγνωμονούμε για το έργο του. Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Φωτογραφία από το Λύκειο Ελληνίδων

Πηγή: skai.gr

