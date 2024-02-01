Τη δημιουργία του «αγροτικού 112» ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 30ης Έκθεσης Agrotica στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, ο υπουργός εξήγησε ότι οι αγρότες θα ενημερώνονται με την αποστολή SMS 72 ώρες πριν την έλευση του καιρικού φαινομένου και θα συνοδεύεται με αντίστοιχες οδηγίες αντιμετώπισής του.

Αναλυτικά όσα είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

«Βρισκόμαστε εδώ, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η επετειακή 30η Agrotica, αλλά η σκέψη μας και η ψυχή μας βρίσκεται στους αγρότες μας, που αγωνιούν για το αύριο και βιώνουν την αβεβαιότητα, που προκαλεί η κλιματική αλλά και ενεργειακή κρίση.

Η Agrotica είναι η μεγαλύτερη κλαδική Έκθεση που αφορά στον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας και γίνεται εδώ στη βασίλισσα του Βορρά, τη Θεσσαλονίκη.

Η 30η Agrotica πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία.

Η χώρα μας από την απόλυτη οικονομική απαξίωση που βίωσε προ μιας δεκαετίας, εισπράττει σήμερα τον σεβασμό της διεθνούς κοινότητας καθώς χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και στη ρεαλιστική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρωτοπορεί τους ρυθμούς ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει ο πρωτογενής τομέας.

Απόφαση του πρωθυπουργού και όλης της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να στηρίξουμε τις στρατηγικές, που προωθούν, μέσα από τα στοχευμένα μέτρα και παρεμβάσεις, τη δομική αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, θέτοντας στο επίκεντρο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, με την προσέλκυση νέων στην αγροτική οικονομία.

Στόχος μας είναι να κάνουμε το αγροτικό επάγγελμα πιο ελκυστικό.

Οι νέοι να ασχολούνται με αυτό όχι από ανάγκη ή λόγω κληρονομικότητας, αλλά από επιλογή. Επειδή θέλουν να γίνουν επαγγελματίες στον κλάδο. Να ξεφύγουν από τις παραδοσιακές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και να περάσουν στις αγροτικές επιχειρήσεις.

Αναφέρομαι στους αγρότες της Θεσσαλίας, με τους οποίους έχουμε συνδεθεί και ψυχικά μετά από όλα όσα ζήσαμε μαζί και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί.

Χρέος μας να στεκόμαστε- και το πράττουμε με όλες μας τις δυνάμεις- στο πλευρό όσων πλήττονται από την κλιματική κρίση αλλά και να διορθώσουμε τις όποιες ατέλειες υπάρχουν για να παράσχουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στους παραγωγούς.

ΕΛΓΑ

Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται οι αποφάσεις μας για αλλαγή, ύστερα από 25 χρόνια του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Θέλουμε έναν αγροτικό ασφαλιστικό φορέα, που θα διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του, αλλά θα προσφέρει περισσότερη ασφάλεια στους παραγωγούς μας.

Ήταν πάγιο αίτημα των αγροτών και γίνεται πράξη μετά από πολλή δουλειά με την ηγεσία του ΕΛΓΑ, τα στελέχη του και τους συνεργάτες στο Υπουργείο.

Την τετραετία 2020-2023 καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, αποζημιώσεις άνω του ενός δις, με μόνο το μισό ποσό να καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών.

Κατόπιν εισήγησής μου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ, στη χθεσινή συνεδρίαση, αποφάσισε την έναρξη της πληρωμής αποζημιώσεων στους παραγωγούς για ζημίες του έτους 2023, από την 20η Φεβρουαρίου 2024.

Οι πληρωμές αποζημιώσεων καταβάλλονται δύο μήνες νωρίτερα από τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα, με την οποία οι πληρωμές των αποζημιώσεων θα έπρεπε να ξεκινήσουν να καταβάλλονται μετά την 15ηΑπριλίου 2024, και αφού μέχρι την 31η Μαρτίου 2024 οι παραγωγοί θα είχαν καταβάλλει την οφειλόμενη Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά για το έτος 2023.

Οι πληρωμές των αποζημιώσεων θα είναι στο 100% της υπολογιζόμενης αξίας, σύμφωνα με τα πορίσματα τα οποία καταχωρούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Οργανισμού, σε αντίθεση με όσα σκοπίμως εδιαδίδοντο τις τελευταίες μέρες περί οριζόντιας μείωσης των αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, με στόχο την πρόκληση αναταραχής και αντιδράσεων. Ευχαριστώ τον Ανδρέα Λυκουρέντζο και τους συνεργάτες του.

Αγροτικό 112

Στην λογική της παροχής όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ασφάλειας στους παραγωγούς, κινείται και η πρωτοβουλία μας για την δημιουργία ενός νέου συστήματος προειδοποίησης των αγροτών για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Ενός αντίστοιχου 112 για τους γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Η νέα αυτή υπηρεσία συνδυάζει τα γεωχωρικά δεδομένα των αγροτεμαχίων (όπως αυτά δηλώνονται από τους αγρότες μας στη δήλωση ΟΣΔΕ), τη δυνατότητα πρόβλεψης συγκεκριμένων καιρικών φαινομένων που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή (παγετός, καύσωνας, χαλάζι, βροχόπτωση, κεραυνοί) και την έγκαιρη ενημέρωση- προειδοποίηση των γεωργών ή κτηνοτρόφων που βρίσκονται στη ζώνη προειδοποίησης, που αναμένεται να πληγεί από τα καιρικά φαινόμενα.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στην αλλαγή του Κανονισμού του ΕΛΓΑ στο πλαίσιο της πρόληψης, που άμεσα θα φέρει στη διαβούλευση το ΥΠΑΑΤ και θα δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες αγρότες κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, να προβούν σε εκείνες τις ενέργειες που θα μπορούν έγκαιρα να προστατεύσουν την περιουσία τους από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η προειδοποίηση θα δίδεται με την αποστολή SMS 72 ώρες πριν την έλευση του καιρικού φαινομένου και θα συνοδεύεται με αντίστοιχες οδηγίες αντιμετώπισής του, ανάλογα με το είδος του καιρικού φαινομένου.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει τον αποχαρακτηρισμό των περίπου 16.000 δεσμευμένων δικαιούχων ΑΦΜ με βάση την αιτία δέσμευση τους, μέσω διοικητικών ελέγχων και όπου απαιτείται προγραμματίζεται άμεσα επιτόπιος έλεγχος (για τα έτη 2020 – 2023). Στόχος του Οργανισμού και της νέας διοίκησης είναι όσοι νόμιμα το δικαιούνται να τους καταβληθούν τα χρήματα που δικαιούνται και οι υπόλοιποι να παραπεμφθούν στην δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση. Επίσης έχει δοθεί άμεση εντολή όσοι δικαιούχοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κι έχουν δικαιωθεί, να προγραμματιστεί και η εξόφλησή τους όπως έχει γίνει καιρό τώρα.

Οι μέχρι σήμερα εν δυνάμει δικαιούχοι ανέρχονται περίπου σε 370.000 και το ποσό της ενίσχυσης σε 425.000.000€.

Έως 15/2/2024 αναμένεται το άνοιγμα της Ενιαίας Αίτησης Ενισχύσεων 2023 για τα Οικολογικά Σχήματα αφού έχει προηγηθεί νέα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου θα απλοποιεί τις διαδικασίες προκειμένου οι δικαιούχοι να διορθώσουν τις αιτήσεις τους και με την δυνατότητα υποβολής τυχών νέων αιτήσεων. Στην συνέχεια ο Οργανισμός θα προβεί σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και υπολογίζεται η πληρωμή του παραπάνω ποσού πριν το Πάσχα.

Πηγή: skai.gr

