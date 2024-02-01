ΕΛΤΑ: Προκήρυξη θέσης για γενικό εμπορικό διευθυντή

Προκήρυξη για την πλήρωση της κενής οργανικής θέσης επιπέδου γενικής διεύθυνσης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών δημοσιεύουν τα ΕΛΤΑ στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης και στελέχωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αφορά σε γενικό εμπορικό διευθυντή και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 16 Φεβρουαρίου 2024.

Η προκήρυξη, με όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα καθήκοντα, τα κριτήρια πρόσληψης και τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στο www.elta.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

