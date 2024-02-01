Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, ύστερα από αρκετές αναβολές αναμένεται να εκδικαστεί στο Μικτό Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου, η υπόθεση για τη στυγερή δολοφονία της 24χρονης Ερατώς, όπως αναφέρει το stonisi.gr .

Στις 23 Μαΐου 2019, η Ερατώ δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, στο σπίτι της στη Μυτιλήνη, αφήνοντας ορφανό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών.

Την επιμέλεια του 7χρονου κοριτσιού σήμερα έχουν αναλάβει οι γονείς της Ερατώς.

Ο δολοφόνος της 24χρονης Ερατώς έχει κριθεί πρωτόδικα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ισόβια κάθειρξη και για παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία.

Από αναβολή σε αναβολή

Αρχικά το Εφετείο, είχε οριστεί για τις 14 Μαρτίου 2022. Η πρώτη αναβολή δόθηκε τότε για 5 Δεκεμβρίου του 2022 με αιτιολογικό που σχολιάστηκε αρνητικά ότι ο δικηγόρος του κατηγορουμένου είχε να παραστεί σε μονομελές δικαστήριο.

Στις 5/12/2022 δόθηκε άλλη αναβολή για 18/9/2023 επειδή ο γυναικοκτόνος άλλαξε δικηγόρο.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 το δικαστήριο δεν ξεκίνησε λόγω νόσησης της προέδρου των Εφετών. Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε τυπικά, αλλά λόγω παρέλευσης ωραρίου διεκόπη για 22/9 και λόγω κωλυμάτων των δικηγόρων, εκ των οποίων μάλιστα ο ένας νοσούσε με κορωνοϊό η δίκη μεταφέρθηκε για 5 Φεβρουαρίου 2024.

Στο μεταξύ η οικογένεια της Ερατώς μεταβαίνει στη Μυτιλήνη, αναλαμβάνοντας το οικονομικό κόστος και αντιμετωπίζοντας ξανά και ξανά τον δολοφόνο της κόρης τους.

