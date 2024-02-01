Μέλη εγκληματικής ομάδας έκρυβαν μέσα σε τόπια υφάσματος μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων και τα φόρτωναν σε φορτηγό, με σκοπό να τα εξάγουν, με πλαστά τιμολόγια, στη Γαλλία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς έφτασαν στα ίχνη της ομάδας συλλαμβάνοντας τρία άτομα, φερόμενα ως μέλη της, ενώ κατασχέθηκαν 306.770 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, με τους διαφυγόντες δασμούς να υπολογίζονται ότι υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η αποθήκη στην οποία εντοπίστηκαν τα λαθραία τσιγάρα βρίσκεται σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου, ενώ οι συλληφθέντες, όλοι ομογενείς ηλικίας 35, 56 και 62 ετών, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στην 1η Ειδική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και λαθρεμπορία.

Τα παράνομα τσιγάρα - η προέλευση των οποίων ερευνάται - θα σταλούν στην αρμόδια τελωνειακή Υπηρεσία για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν το φορτηγό, ένα όχημα τύπου κλαρκ, ένα παλετοφόρο, μία κάμερα ασφαλείας κι ένα αυτοκίνητο.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.