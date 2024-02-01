Tο αγροτικό ζήτημα αναμένεται να θέσει έστω και άτυπα και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις Βρυξέλλες με δεδομένο ότι πολλά από τα αιτήματα των Ελλήνων αγροτών εξαρτώνται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

«Όπως ξέρετε, πολλές αποφάσεις που επηρεάζουν εσάς έχουν να κάνουν και με αποφάσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, θέλω να σας πω και κάτι ακόμη, και αυτό νομίζω πρέπει να είναι μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν γίνεται εμείς να επιβάλουμε στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας να έχουν ένα κόστος για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα να εισάγουμε στην ΕΕ προϊόντα από χώρες που δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δεν βάζουν τα ίδια υψηλά στάνταρ στα προϊόντα τους. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα που θα μας απασχολήσει πολύ έντονα τους επόμενους μήνες» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με αγρότες στη Βόνιτσα, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σύνοδο Κορυφής.

Πορεία προς Θεσσαλονίκη

Καθ΄οδόν για το κέντρο της Θεσσαλονίκης με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα βρίσκονται αγρότες από διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να μεταφέρουν στον πολιτικό κόσμο τα αιτήματά τους για την ενίσχυση του αγροτικού κλάδου, με αφορμή και τα εγκαίνια της 30ής Διεθνούς Έκθεσης «Αgrotica».

Όλοι τους εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν στο νότιο τόξο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης γύρω στις 12.00 και θα παραμείνουν εκεί σε όλη τη διάρκεια της Agrotica, δηλαδή ως και τις 4 Φεβρουαρίου.

Στο ίδιο σημείο το μεσημέρι θα γίνουν ομιλίες με αντικείμενο τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα και αργότερα οι αγρότες θα επισκεφθούν την έκθεση.

Οι αγρότες από την επαρχία Λαγκαδά και τις Σέρρες συναντήθηκαν στο Δερβένι και μέσω της οδού Λαγκαδά έφτασαν στην οδό 26ης Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, μέσω του παραλιακού μετώπου θα κατευθυνθούν στο νότιο τόξο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Αγρότες από τα Κουφάλια και τα Γιαννιτσά συναντήθηκαν στα φανάρια του Αγίου Αθανασίου και κατευθύνονται στη Θεσσαλονίκη μέσω της δυτικής εισόδου ενώ θα ακολουθήσουν και αγρότες από το Κιλκίς.

Από τη Χαλκιδική ξεκίνησαν κάποιοι αγρότες με τα τρακτέρ τους, οι περισσότεροι όμως αποφάσισαν να κινηθούν προς τη Θεσσαλονίκη με τα αγροτικά τους οχήματα.

Στη συγκέντρωση που θα γίνει το μεσημέρι στο νότιο τόξο της ΔΕΘ θα συμμετέχουν και δεκάδες μελισσοκόμοι που ξεκίνησαν το ταξίδι τους από την Νικήτη της Χαλκιδικής.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι αλιείς της Μηχανιώνας οι οποίοι βρίσκονται με τις μηχανότρατές τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λευκού Πύργου.

Το Σάββατο είναι προγραμματισμένο το πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών στην Agrotica, στο οποίο θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων και οι αγρότες από τη Θεσσαλία.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας στις 11 το πρωί θα κλείσουν συμβολικά το δρόμο στο Στεφανοβίκειο.

Εξάλλου για μια ώρα -από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα- αγρότες στα τέσσερα βασικά μπλόκα της Θεσσαλίας θα κλείσουν τους δρόμους της περιοχής τους.

Αγρότες της Φθιώτιδας θα κλείσουν από τις 2 ώς τις 4 την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στην Αταλάντη.

Στην Πάτρα, μελισσοκόμοι θα συγκεντρωθούν στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και από εκεί με τα επαγγελματικά τους οχήματα θα κινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας, με σκοπό να παραδώσουν ψηφίσματα διαμαρτυρίας στις τοπικές αρχές.

