Πηγές ΥΠΕΘΑ: Η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» προστατεύει τα συμφέροντα και της χώρας

«Η ευρωπαϊκή επιχείρηση 'Ασπίδες' είναι μία επιχείρηση που προστατεύει τα συμφέροντα και της Ελλάδας, ενισχύει και αναβαθμίζει τον διεθνή ρόλο της και συμβάλλει στη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής συνείδησης» επισήμαναν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας τη θετική κατ' αρχάς ανταπόκριση στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην πρόταση του υπουργού Νίκου Δένδια να αποτελέσει το Στρατηγείο της 1ης Στρατιάς/ European Union Operation Headquarters (EU-OHQ) στη Λάρισα το Στρατηγείο της ευρωπαϊκής επιχείρησης.

«Κατ' αρχάς είναι σημαντικό ότι διαπιστώθηκε κοινή βούληση των εταίρων για ευρωπαϊκή επιχείρηση στην περιοχή πέραν της πολυεθνικής επιχείρησης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη (και στην οποία επίσης συμμετέχει η Ελλάδα) καθώς αποτελεί πάγια εθνική θέση η ύπαρξη ευρωπαϊκού αμυντικού βραχίονα. Εξυπηρετεί, συνεπώς, απολύτως τα συμφέροντα της χώρας η δημιουργία εντός της Ε.Ε. μιας αντίληψης κοινών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων» πρόσθεταν και υπενθύμισαν ότι «αντίστοιχη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία είναι η γνωστή επιχείρηση "Ειρήνη" για τη Λιβύη, για την ανάληψη της οποία η Ελλάδα πρωτοστάτησε και συμμετέχει σε αυτήν με εξαιρετικά ενεργό ρόλο, με προφανές όφελος».

Τέλος, οι ίδιες πηγές υπενθύμισαν τα οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν από «τις επιθέσεις που δέχονται τις τελευταίες εβδομάδες τα πλοία που χρησιμοποιούν την Ερυθρά Θάλασσα. Η συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή, την οποία θα προστατεύσει η επιχείρηση, αποτελεί την κύρια και οικονομικότερη οδό μεταφοράς αγαθών και εμπορευμάτων προς τα λιμάνια και τις αγορές της Μεσογείου και της Ευρώπης.

Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος, ο μεγαλύτερος στόλος του κόσμου, είναι από τους σημαντικότερους χρήστες της συγκεκριμένης διαδρομής. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα έχει συμφέρον αλλά και υποχρέωση να διασφαλίζει με την παρουσία της την απρόσκοπτη κίνηση των ελληνικών πλοίων. Οι επιθέσεις που δέχονται τις τελευταίες εβδομάδες τα πλοία που χρησιμοποιούν την Ερυθρά Θάλασσα έχει ως αποτέλεσμα την αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών που «εκτοξεύουν» κατακόρυφα το μεταφορικό κόστος, το οποίο μετακυλίεται στους καταναλωτές και τροφοδοτεί την αύξηση του πληθωρισμού. Επιπλέον, η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα έχει σημαντική επίπτωση στη μείωση της εμπορικής κίνησης των λιμανιών της Μεσογείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα λιμάνια της χώρας και της ελληνική οικονομία κατ' επέκταση».

