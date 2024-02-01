Ξεκινάει η αποκατάσταση του στεγάστρου του Παγκρητίου Σταδίου

Αύριο, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα ξεκινήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης του τμήματος του στεγάστρου του Παγκρητίου Σταδίου που αποκολλήθηκε από τους θυελλώδεις ανέμους το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. καθώς και ο έλεγχος και οι όποιες εργασίες στερέωσης απαιτηθούν.

Αυτό αποφασίστηκε έπειτα από τεχνική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Παγκρήτιο Στάδιο, με την συμμετοχή των αντιδημάρχων Αθλητισμού και Τεχνικών Έργων του δήμου Ηρακλείου, Γιάννη Τσαπάκη και Γιώργου Σισαμάκη αντίστοιχα, υπηρεσιακών στελεχών, εκπροσώπων της ΕΛΑΣ και της τεχνικής εταιρείας, με στόχο να καθοριστεί η πορεία των παρεμβάσεων και της λειτουργίας του.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, ετοιμάζεται ένα σχέδιο λειτουργίας του Παγκρητίου Σταδίου που θα μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανάλογο του σχεδίου που είχε υλοποιηθεί κατά τις εργασίες του στεγάστρου της δυτικής πλευράς του Σταδίου.

Με τον τρόπο αυτό το Στάδιο θα δοθεί πολύ σύντομα σε χρήση, με συνθήκες που θα διασφαλίζουν την απόλυτη ασφάλεια των χρηστών του. Οι λεπτομέρειες για το σχέδιο αυτό θα γίνουν γνωστές την ερχόμενη Δευτέρα , οπότε και έχει προγραμματιστεί νέα τεχνική σύσκεψη η οποία θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα προχωρήσει σε ενημέρωση των χρηστών του σταδίου για την λειτουργία του.

