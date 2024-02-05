Στα δίχτυα της Τροχαίας πιάστηκαν 4.580 οδηγοί στην Αττική το πενθήμερο 1-5 Φεβρουαρίου για σειρά παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), με κυριότερες την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, την υπερβολική ταχύτητα, τη μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας.

Συνολικά, ασκήθηκαν 163 διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ αφαιρέθηκαν 271 άδειες οδήγησης και 247 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων. Σε 396 οχήματα οι αστυνομικοί αφαίρεσαν τις πινακίδες, σε 426 περιπτώσεις προχώρησαν σε ακινητοποίηση των οχημάτων και σε άλλες 106 στη μεταφορά τους.

Συγκεκριμένα, σε ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου στο σύνολο του λεκανοπεδίου από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας καταγράφηκαν 470 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και 5 για αυτοσχέδιους αγώνες. Επίσης, 208 οδηγοί εντοπίστηκαν σε κατάσταση μέθης. Εξ αυτών έξι συνελήφθησαν και σε ισάριθμες περιπτώσεις ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος.

Μεγάλος αριθμός μοτοσικλετιστών εντοπίστηκε να οδηγεί χωρίς προστατευτικό κράνος (227), ενώ 179 οδηγοί αυτοκινήτων είχαν «ξεχάσει» τη ζώνη ασφαλείας και άλλοι 97 εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο. Επιπρόσθετα, 59 οδηγοί εντοπίστηκαν να παραβιάζουν το «κόκκινο» στους φωτεινούς σηματοδότες και 155 να κινούνται στο λεωφορειόδρομο.

Ακόμη, εντοπίστηκαν 102 οδηγοί που δεν είχαν «περάσει» από ΚΤΕΟ τα οχήματά τους και 87 που δεν είχαν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Παραβάσεις εντοπίστηκαν και στον ταχογράφο (72 περιπτώσεις), ενώ σε 21 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις του Ν. 3446/2006 για τα φορτηγά οχήματα.

Η «σοδειά» της Τροχαίας Αττικής περιλαμβάνει επίσης 24 παραβάσεις για θόρυβο από εξάτμιση, 18 για δυσδιάκριτες πινακίδες, 17 για φιμέ τζάμια και 8 για έλλειψη καθρεπτών. Επίσης, 1.611 κλήσεις «κόπηκαν» για παράνομη στάθμευση, ενώ διαπιστώθηκαν και 1.124 διάφορες άλλες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται στο σύνολο της επικράτειας.

Πηγή: skai.gr

