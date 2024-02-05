Ενώ η μηχονοκίνητη πορεία των αγροτών από τη Χαλκιδική προχωρούσε προς το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, όπου σκοπεύουν να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματα τους, η αστυνομία διέκοψε την πορεία τους προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης με κλούβα στο Λάκκωμα.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ Έλενα Χελβατζόγλου, μετά το μπλόκο οι αγρότες άνοιξαν τα κιγκλιδώματα της εθνικής οδού και προσπάθησαν να συνεχίσουν την πορεία τους μέσα από χωράφια.

Επιτροπή των παραγωγών που συμμετείχαν στην κινητοποίηση ζήτησε από τους αστυνομικούς να συνεχίσουν τα τρακτέρ την πορεία τους, ωστόσο τούς επιτράπηκε να συνεχίσουν μόνο με αγροτικά οχήματα.

Από τις 10:30 το πρωί, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει κλειστή, το ίδιο και ο παράδρομος της Εθνικής Οδού στο ίδιο ρεύμα.

Η μηχανοκίνητη πορεία ξεκίνησε από τον κόμβο Μουδανιών, στο ύψος της εθνικής οδού Νέων Μουδανίων - Θεσσαλονίκης, όπου είναι παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Σημάντρων Χαλκιδικής Φιλοκλής Κοτζιάς, οι αγρότες σκοπεύουν να επιδώσουν στον υφυπουργό Μακεδονίας - Θράκης Στάθη Κωνσταντινίδη ψήφισμα με τα αιτήματά τους, θέτοντας στην κορωνίδα των προσδοκιών τους «τις αποζημιώσεις για την ακαρπία της πράσινης ελιάς στη Χαλκιδική, που αγγίζει -σύμφωνα με έρευνα του ΑΠΘ- το 90%».

Περίπου 40 τρακτέρ συμμετέχουν στη μηχανοκίνητη -ειρηνική, όπως της χαρακτήρισε ο κ. Κοτζιάς- πορεία των αγροτών προς το ΥΜΑΘ, ενώ στον κόμβο των Μουδανιών παραμένουν 120 τρακτέρ. Μετά την επίδοση του ψηφίσματός τους στον υφυπουργό, οι αγρότες θα επιστρέψουν στο μπλόκο, στον κόμβο των Μουδανιών.

Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις

Εν τω μεταξύ, οι αγρότες μετά την Agrotica επέστρεψαν στα μπλόκα τους, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες θα αποφασίσουν στις 12 το μεσημέρι για το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Πάνος Γαρουφαλιάς από τα Τρίκαλα, η αυριανή απόφαση θα είναι κατά πάσα πιθανότητα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με δύο προτάσεις: τους πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων και την κάθοδο στην Αθήνα.

Στο συμβολικό κλείσιμο της Εγνατίας Οδού στο ύψος του κόμβου του Στρυμονικού προχωρούν σήμερα στις 13:00 μ.μ. οι αγρότες του Νομού Σερρών. Το κλείσιμο της Εγνατίας Οδού θα είναι διάρκειας 15 με 20 λεπτών και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και θα γίνει σε συνεννόηση με την αστυνομία.

Νωρίτερα στις 11:00 αγρότες που είχαν αφήσει τα τρακτέρ τους στο κέντρο της πόλης των Σερρών θα τα μεταφέρουν κάτω από τον κόμβο του Στρυμονικού στον Επαρχιακό δρόμο Ηράκλειας-Στρυμονικού.

Εκ νέου πρόσκληση για διάλογο απηύθυνε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης που συναντήθηκε με αντιπροσωπείες αγροτών. Ο υπουργός επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση επιμένει στο διάλογο» και πως «η σχέση της Νέας Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού με τους Έλληνες αγρότες είναι διαχρονική, είναι ισχυρή».

Για εμάς δεν υπάρχει «αγροτικό μέτωπο» τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Τους ακούμε, τους σεβόμαστε και λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα στήριξής τους, αναγνωρίζοντας την αγωνία τους για το αύριο λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής από την ενεργειακή/κλιματική κρίση, αλλά και λόγω των ισχυρών γεωπολιτικών κλυδωνισμών που επηρεάζουν καταλυτικά τον αγροτικό τομέα και τα συστήματα παραγωγής τροφίμων συνολικότερα».

