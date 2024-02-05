Όλοι Μαζί Μπορούμε: Δενδροφύτευση στην Παλλήνη την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και μας καλεί, να αφήσουμε και εμείς το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Από τις αρχές Νοεμβρίου έως και τα τέλη Μαρτίου, γίνονται δενδροφυτεύσεις κάθε Κυριακή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Tην Κυριακή 11 Φεβρουαρίου δενδροφυτεύουμε στην Παλλήνη. Το σημείο συνάντησης είναι το ανοιχτό θέατρο Ανθούσας, επί της Λεωφ. Ανθούσας, στις 11 το πρωί.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Παλλήνης.

Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μπορούν να πάρουν από το σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας, το λεωφορείο 301 και να κατέβουν στη στάση 4η ΑΝΘΟΥΣΑΣ.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι ανεπτυγμένα, βραδύκαυστα & πλατύφυλλα, και έχουν αγοραστεί από τα έσοδα της καλοκαιρινής συναυλίας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Πηγή: skai.gr

