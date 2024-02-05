Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σοκάρει η περιγραφή ανήλικου στις αστυνομικές αρχές της Λευκάδας ο οποίος κατήγγειλε πως 64χρονος αφού τον έπεισε να τον ακολουθήσει στο σπιτι του, αρχικά τον παρότρυνε να παρακολουθήσουν μαζί ροζ ταινίες.

Σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του ανηλίκου ο 64χρονος όμως είχε άλλα στο μυαλό του καθώς κατά την διάρκεια που έβλεπαν τις ακατάλληλες για ανήλικους ταινίες του κατέβασε τη φόρμα και το εσώρουχο, ζητώντας του να του επιτρέψει να προβεί σε ασελγή πράξη σε βάρος του, ενώ παράλληλα τον θώπευσε στα γεννητικά του όργανα.

Ο ανήλικος τρομοκρατημένος από τις κινήσεις του 64χρονου έφυγε τρέχοντας από το σπιτι του δράστη και κατευθύνθηκε στο ΑΤ όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Αστυνομικοί έφτασαν στην οικία που τους υπέδειξε το θύμα και του φόρεσαν χειροπέδες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.