Πασίγνωστος, πρώην διεθνής, ποδοσφαιριστής κάθισε την Πέμπτη στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου με τις κατηγορίες της απλής σωματικής βλάβης και της απειλής σε βάρος της πρώην πλέον συζύγου του, επίσης γνωστό μοντέλο, με διακρίσεις στο χώρο της μόδας.

Γονείς ενός μικρού παιδιού το πρώην ζευγάρι έφθασε μέχρι τη δικαστική αίθουσα, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο από την πλευρά της καταγγέλλουσας, η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια της απολογίας του κατηγορούμενου, ήταν εμφανώς αναστατωμένη και κάποια στιγμή μάλιστα ξέσπασε σε δάκρυα.

Κατά την ακροαματική διαδικασία ειπώθηκαν πάρα πολλά για την επεισοδιακή συνύπαρξη του πρώην ζευγαριού, με τον ποδοσφαιριστή να αρνείται ότι έχει σηκώσει χέρι στην σύντροφο του κατά το διάστημα της κοινής τους ζωής.

Η μήνυση αφορά σε ένα περιστατικό σωματικής βλάβης που κατά την καταγγέλλουσα σημειώθηκε πριν μερικά χρόνια στο εξωτερικό, σε χώρα όπου έπαιζε τότε ο ποδοσφαιριστής, καθώς και σε ένα περιστατικό απειλής σε βάρος της, το καλοκαίρι του 2021, το οποίο την τρομοκράτησε. Και τα δύο περιστατικά αφορούν το διάστημα που το ζευγάρι ήταν μαζί ακόμα.

Ο ποδοσφαιριστής στην απολογία του αρνήθηκε ότι έχει κακομεταχειριστεί την πρώην σύζυγο του και υποστήριξε ότι όλα αυτά τα χρόνια ενδιαφέρεται πρωτίστως για το καλό του παιδιού τους.

Το δικαστήριο κήρυξε αθώο τον ποδοσφαιριστή ως προς την κατηγορία της απειλής σε βάρος συζύγου, ενώ ως προς την κατηγορία της απλής σωματικής βλάβης σε βάρος συντρόφου, η ποινική δίωξη κρίθηκε απαράδεκτη λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας, καθώς η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να είχε γίνει στο εξωτερικό.

Πάντως, μετά την απόφαση, η πρόεδρος του δικαστηρίου κάλεσε τις δύο πλευρές να βρουν τρόπο εξομάλυνσης των σχέσεων τους με γνώμονα το καλό του παιδιού τους.

«Θα έλεγα να βρείτε τον τρόπο να τα βρείτε και αντί να τρώτε το χρόνο και τα λεφτά σας στα δικαστήρια, να τον αφιερώσετε στο παιδάκι σας που σας έχει ανάγκη».

