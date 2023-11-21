Το σύνθημα για την έναρξη της πιο όμορφης γιορτής του χρόνου δίνει την ερχόμενη Πέμπτη 23 Νοεμβρίου ο Δήμος Αθηναίων, προσκαλώντας τις Αθηναίες και τους Αθηναίους στη μεγάλη εκδήλωση για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Σύνταγμα.

Στις 6 το απόγευμα, το εντυπωσιακό έλατο, ύψους 17 μέτρων, που και φέτος μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα από το Καρπενήσι, θα ανάψει τα φώτα του, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα της επίσημης φωταγώγησης της πόλης και γεμίζοντας από άκρη σε άκρη την Αθήνα με φως και χριστουγεννιάτικη λάμψη. Συνολικά 24.000 φωτάκια τύπου led, θα «αποκαλύψουν» τα πανέμορφα στολίδια και τις εκατοντάδες μπάλες που στολίζουν το δέντρο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης ο οποίος θα φωταγωγήσει το δέντρο, σε δήλωσή του τονίζει: «Και αυτά τα Χριστούγεννα, η Αθήνα θα λάμψει. Η φωταγώγηση ξεκινά την Πέμπτη από την "καρδιά" της πόλης και απλώνεται σε όλες τις γειτονιές. Καλούμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους να έρθουν στην πλατεία Συντάγματος για να ζήσουν από κοντά την πρώτη λαμπερή γιορτή της φετινής χριστουγεννιάτικης Αθήνας».

Η πλατεία Συντάγματος θα μετατραπεί σε μία μεγάλη μουσική σκηνή και θα υποδεχθεί τους ταλαντούχους ερμηνευτές Δώρο Δημοσθένους και Πέννυ Μπαλτατζή που σε μια μοναδική σύμπραξη με την Athens Big Band, θα παρουσιάσουν διασκευές αγαπημένων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. Οι ξεχωριστές φωνές τους θα ενωθούν με τη μεγάλη μπάντα του Δήμου Αθηναίων, δίνοντας τον ρυθμό της γιορτινής περιόδου. Οικοδεσπότες της πρώτης εορταστικής βραδιάς των Χριστουγέννων θα είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος, οι οποίοι θα φέρουν το «Στούντιο 4» στην «καρδιά» της γιορτινής Αθήνας.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, ενώ καθ' όλη τη διάρκειά της θα υπάρχει παράλληλη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Οι αριθμοί για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης

Από το κέντρο της πλατείας και την κορυφή του πανύψηλου δέντρου, φωτεινές ακτίνες φτάνουν σε όλη την πόλη. Περίπου 83 χλμ. φωτεινές γιρλάντες τύπου led και φωτοσωλήνες φωτίζουν δέντρα και κολώνες, περισσότερα από 3.800 εναέρια και επιστύλια led στολίδια δίνουν τον γιορτινό τόνο, ενώ 44 δέντρα, μεγάλα αερόστατα και αρκούδοι στολίζουν 37 πλατείες της πόλης.

Δέκα χριστουγεννιάτικα χωριά -τα αγαπημένα των παιδιών- με πλούσιο πρόγραμμα στήνονται σε ισάριθμες πλατείες.

Τις επόμενες μέρες, θα ανακοινωθεί το πλούσιο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων: από τα μουσικά live στη γιορτινή σκηνή του Συντάγματος και τα πάρτυ στους δρόμους και τις στοές της πόλης, μέχρι τις δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά, τις γιορτινές παραστάσεις και τα χριστουγεννιάτικα δρώμενα για όλους.

Η πόλη μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και το ραντεβού δίνεται και φέτος στις γειτονιές, στα Δημοτικά Πολιτιστικά Κέντρα, τους πολυχώρους, τις πινακοθήκες, τα θέατρα, τις βιβλιοθήκες, αλλά στους νέους χώρους του Δήμου Αθηναίων: τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το Μουσείο Μαρία Κάλλας και το Athens Book Space στο ανανεωμένο Πάρκο Ελευθερίας.

