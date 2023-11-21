Λογαριασμός
Λήστεψαν περαστικούς με την απειλή σύριγγας, σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης

Το περιστατικό καταγγέλθηκε, χθες το μεσημέρι, στην οδό Δημ. Γούναρη και κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων οι δράστες συνελήφθησαν

Υπό την απειλή σύριγγας, δύο άνδρες κατηγορούνται ότι λήστεψαν δύο περαστικούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από τους οποίους αφαίρεσαν 20 ευρώ.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε, χθες το μεσημέρι, στην οδό Δημ. Γούναρη και κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων οι δράστες συνελήφθησαν.

Όπως ανακοινώθηκε πρόκειται για έναν 28χρονο κι έναν 40χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

