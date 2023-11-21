Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο νοσοκομείο Βόλου 44χρονος ύστερα από εργατικό ατύχημα - Έπεσε από μεγάλο ύψος

Oο άνδρας εργαζόταν σε επιχείρηση στη Β’ ΒΙΠΕ, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

ΕΚΑΒ

Στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου με βαριά τραύματα διακομίστηκε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί, ένας 44χρονος άνδρας, μετά από εργατικό ατύχημα.

Ειδικότερα, ο άνδρας εργαζόταν σε επιχείρηση στη Β’ ΒΙΠΕ, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Αρχικά ειδοποιήθηκε το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, από όπου κλήθηκε το ασθενοφόρο παρουσία γιατρού, αλλά ο άνδρας μεταφέρθηκε κατευθείαν στο Αχιλλοπούλειο.

Πηγή: taxydromos.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βόλος εργατικό ατύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark