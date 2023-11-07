Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Να σταματήσει ο πόλεμος και να αρχίσει διάλογος

Την έκκληση να σταματήσει ο πόλεμος και να απελευθερωθούν οι απαχθέντες στην Γάζα, απηύθυνε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, κατά τη συνάντησή του, σήμερα το πρωί, με καθηγητές του Πανεπιστημίου Θρησκειών και Δογμάτων του Ιράν.

Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, αναλυτικότερα, επισήμανε ότι «θα ερωτηθούμε, ασφαλώς, σήμερα από τον λαό μας τι συζητήσαμε. Πρέπει να τονίσουμε, πέραν από τις επιστημονικές τοποθετήσεις, ακόμη τέσσερα σημεία: να σταματήσει ο πόλεμος και να αρχίσει ένας διάλογος. Να απελευθερωθούν αμέσως οι απαχθέντες, που δεν ξέρουμε πού βρίσκονται και σε τι κατάσταση είναι. Και βέβαια, από όλες τις πλευρές να μη χρησιμοποιούνται παιδιά και άμαχος πληθυσμός σαν προπομποί, μπροστά. Και τέλος, αποστολή όλων μας, πέρα από τις έρευνες τις επιστημονικές, πρέπει να είναι και η επιμονή να μεσολαβούμε για την ειρήνευση όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως θρησκείας».

Νωρίτερα, ο μακαριώτατος καλωσόρισε την αντιπροσωπεία των καθηγητών και αναφέρθηκε στη σημαντική ιστορία του Ιράν. Υπογράμμισε, μάλιστα, τη δυνατότητα επιστημονικής συνεργασίας και τόνισε ότι αυτή η δραστηριότητα δεν μπορεί να μείνει μόνο στα βιβλία και στις έρευνες. «Βλέποντας τις ανάγκες του κόσμου σήμερα, η αποστολή μας είναι πώς μπορούμε αυτές τις θεολογικές τοποθετήσεις να τις κάνουμε εργαλεία στους ανθρώπους και να βοηθηθεί η κοινωνία», υπογράμμισε.

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον αρχιεπίσκοπο για τη συνάντηση και μίλησε για το πόσο σημαντική είναι η ιστορία της Ελλάδας. Ανέφερε, μάλιστα, ότι έχει αναδείξει μεγάλους επιστήμονες σε όλους τους χώρους, με παράλληλα αναφορά σε αρχαίους φιλοσόφους και σύγχρονους επιστήμονες της Ιατρικής. Κατόπιν, μίλησε για τον χριστιανισμό και για την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στους μουσουλμάνους και τους ορθοδόξους και σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός στους ορθόδοξους χριστιανούς. Στη συνέχεια, έκανε λόγο για την κατάσταση στην Γάζα και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα από τα βάσανα του σημερινού κόσμου.

Τέλος, παρουσίασε το πανεπιστήμιο, τα μαθήματα διδασκαλίας και τις έρευνες που πραγματοποιούνται εκεί, με την επισήμανση ότι η λύση σε όλα είναι ο διάλογος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

