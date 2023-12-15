Με μώλωπες στο πρόσωπο νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας μια 86χρονη γυναίκα, την οποία ξυλοκόπησε μέσα στο σπίτι της χθες το μεσημέρι ένας 26χρονος Πακιστανός.

Σύμφωνα με τα κρητικά μέσα, ο νεαρός αλλοδαπός μένει σε περιοχή κοντά στη γειτονιά της ηλικιωμένης και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης

Η επίθεση στην ηλικιωμένη, που προσπάθησε να αντισταθεί στα χτυπήματα που δεχόταν από τον αλλοδαπό έγινε αντιληπτή από γείτονες που κάλεσαν την αστυνομία.

Ο 26χρονος συνελήφθη λίγες ώρες μετά και αναγνωρίστηκε από την 86χρονη, η οποία μάλιστα υποστήριξε ότι ο άνδρας είχε εισέλθει και το πρωί της Πέμπτης στο σπίτι της.

Η ηλικιωμένη γυναίκα νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ ο 26χρονος κρατείται στο Α.Τ Ιεράπετρας, κατηγορούμενος για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, cretalive.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.