Τρόμος για ηλικιωμένη στο Λασίθι – Μεθυσμένος αλλοδαπός μπήκε στο σπίτι της και την χτύπησε 

Η επίθεση στην 86χρονη, που προσπάθησε να αντισταθεί στα χτυπήματα, έγινε αντιληπτή από γείτονες που κάλεσαν την αστυνομία

Ηλικιωμένη

Με μώλωπες στο πρόσωπο νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας μια 86χρονη γυναίκα, την οποία ξυλοκόπησε μέσα στο σπίτι της χθες το μεσημέρι ένας 26χρονος Πακιστανός. 

Σύμφωνα με τα κρητικά μέσα, ο νεαρός αλλοδαπός μένει σε περιοχή κοντά στη γειτονιά της ηλικιωμένης και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης 

Η επίθεση στην ηλικιωμένη, που προσπάθησε να αντισταθεί στα χτυπήματα που δεχόταν από τον αλλοδαπό έγινε αντιληπτή από γείτονες που κάλεσαν την αστυνομία. 

Ο 26χρονος συνελήφθη λίγες ώρες μετά και αναγνωρίστηκε από την 86χρονη, η οποία μάλιστα υποστήριξε ότι ο άνδρας είχε εισέλθει και το πρωί της Πέμπτης στο σπίτι της.

Η ηλικιωμένη γυναίκα νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ ο 26χρονος κρατείται στο Α.Τ Ιεράπετρας, κατηγορούμενος για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, cretalive.gr

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρήτη ηλικιωμένη
