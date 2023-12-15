Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε από αγνώστους εχτές το βράδυ σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Παπαρηγοπούλου στο Γκάζι.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ όλα συνέβησαν στις 19:00 το απόγευμα όταν οι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλων αφαίρεσαν κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας αλλά και χρήματα που είχε ο ιδιοκτήτης στο χρηματοκιβώτιο.
Κατόπιν τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την ΕΛΑΣ
