Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στο Γκάζι- Με την απειλή όπλου πήραν χρήματα και κοσμήματα

Οι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλων αφαίρεσαν κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας αλλά και χρήματα 

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε από αγνώστους εχτές το βράδυ σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Παπαρηγοπούλου στο Γκάζι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ όλα συνέβησαν στις 19:00 το απόγευμα όταν οι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλων αφαίρεσαν κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας αλλά και χρήματα που είχε ο ιδιοκτήτης στο χρηματοκιβώτιο.

Κατόπιν τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την ΕΛΑΣ

