Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε από αγνώστους εχτές το βράδυ σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Παπαρηγοπούλου στο Γκάζι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ όλα συνέβησαν στις 19:00 το απόγευμα όταν οι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλων αφαίρεσαν κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας αλλά και χρήματα που είχε ο ιδιοκτήτης στο χρηματοκιβώτιο.

Κατόπιν τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την ΕΛΑΣ

Πηγή: skai.gr

