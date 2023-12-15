Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τις αρχές οι ιδιοκτήτες των μεγαλόσωμων σκυλιών που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν μια 16χρονη στον Εσταυρωμένο Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν 54χρονο άνδρα και μια 53χρονη γυναίκα οι οποίοι αναζητήθηκαν από τους αστυνομικούς μετά τη σχετική καταγγελία της κοπέλας και της οικογένειάς τους.

Με εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθεροι ωστόσο σε βάρος τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για πλημμελή φύλαξη των σκυλιών τους.

Όπως έχει ήδη γράψει το Cretalive τα μεγαλόσωμα σκυλιά επιτέθηκαν στην έφηβη και τη δάγκωσαν ενώ αμέσως μετά το περιστατικό οι ιδιοκτήτες του τα πήραν και εξαφανίστηκαν χωρίς να ενδιαφερθούν - σύμφωνα με την καταγγελία - για την κοπέλα.

Η έφηβη είχε μεταφερθεί από τους γονείς της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματά της, δίνοντας της στη συνέχεια εξιτήριο.

