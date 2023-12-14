Διαρκής Ιερά Σύνοδος για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών: Παρακολουθούμε το θέμα...

Συνήλθε επί διήμερο, την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Η Δ.Ι.Σ. αρχικά επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως.

Κατά τις Συνεδρίες της η Δ.Ι.Σ.:

Ενημερώθηκε περί του αποσταλέντος κειμένου του Εξοχωτάτου τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, με θέμα: «Η θεσμική ''μαρτυρία'' του Συντάγματος για την συμπόρευση Πολιτείας και Εκκλησίας στους Αγώνες του Έθνους» και εξέφρασε την ευαρέσκεια και τις ευχαριστίες Της.

Ενημερώθηκε περί του θέματος του γάμου των ομοφύλων ζευγαριών και αποφάσισε να παρακολουθεί το θέμα και αναλόγως με τις εξελίξεις να εξετασθεί από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αποφάσισε τον διορισμό της Διοικούσας Επιτροπής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) ως εξής: Πρόεδρος: ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, αναπληρούμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρου, και Μέλη: 1) ο Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος, αναπληρούμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος, 2) ο Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος, αναπληρούμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, 3) ο Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, αναπληρούμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Γρηγορίου, 4) ο Πανιερ. Μητροπολίτης Θαυμακού κ. Ιάκωβος, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, αναπληρούμενος υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Σιλουανού Πεπονάκη, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυρομματίου Αλιάρτου Βοιωτίας, με θητεία από 15 Δεκεμβρίου 2023 έως 14 Δεκεμβρίου 2026.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εκφράζει την ευαρέσκειά Της προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιο, ως τέως Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Κ.Υ.Ο., καθώς και προς τα αφυπηρετήσαντα Μέλη αυτής, για την πολύκαρπη και καλλίκαρπη διακονία αυτών κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Αποφάσισε να περιαχθεί δίσκος, κατά τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, στους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος υπέρ του Προγράμματος ενισχύσεως των χριστιανικών οικογενειών της Θράκης που αποκτούν τρίτο τέκνο.

Ε­νέ­κρινε το πρό­γραμμα του ε­ορ­τα­σμού της ι­ε­ράς μνήμης του εν Α­γί­οις Πα­τρός η­μών Φω­τίου του Με­γά­λου, Πατρι­άρ­χου Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως, Προ­στά­του της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος (6-2-2024).

Ενέκρινε, κατόπιν προτάσεως της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος, τη διεξαγωγή του Γ' Πανελλήνιου Συνεδρίου Στελεχών Κατασκηνώσεων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ενημερώθηκε από τη Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων περί των εργασιών και των πορισμάτων της ΛΓ' Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, από 31 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου ε.έ., με θέμα: «Παλαιά Διαθήκη: Αμφισβητήσεις, παρερμηνείες και πολεμική».

Ενημερώθηκε περί των εργασιών και των πορισμάτων του Δ' Μοναστικού Συνεδρίου, το οποίο διοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος, με θέμα: «Ο Ορθόδοξος Μοναχισμός και οι κίνδυνοι της εκκοσμίκευσης».

Ενέκρινε τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων διαχειρίσεως οικονομικού έτους 2024 του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ».

Ενέκρινε, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων, τη συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση των προσφάτως πληγεισών Ιερών Μητροπόλεων της Θεσσαλίας, διά του ποσού των 100.000 ευρώ.

Κατά το διάλειμμα της Συνεδρίας της 13ης Δεκεμβρίου έδωσε τη διαβεβαίωσή του, ενώπιον του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαλώνων κ. Ιγνάτιος. Επίσης, μετά το πέρας της ίδιας Συνεδρίας, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος υποδέχθηκε στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος δευτεροετείς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι παρακολουθούν το μάθημα του Κανονικού Δικαίου, και αφού τους καλωσόρισε, συνομίλησε μαζί τους. Τους φοιτητές συνόδευε ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος.

Τέλος, η Δ.Ι.Σ. ασχολήθηκε με αποσπάσεις κληρικών, θέματα Συνοδικών Επιτροπών και Ιερών Μητροπόλεων και τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.