Συνελήφθη 46χρονη στην Κηφισιά: Η απάτη με προπληρωμένη κάρτα

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην περιοχή της Κηφισιάς 46χρονη, και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς για απάτες κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, ενώ αναζητείται συνεργός της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία η 46χρονη μετέβη σε πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων και με το πρόσχημα αγοράς προπληρωμένης κάρτας, αποπειράθηκε να αποκτήσει τα στοιχεία της κάρτας ώστε να τη χρησιμοποιήσει σε μεταγενέστερο χρόνο.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή της κατηγορούμενης σε ακόμα 3 περιπτώσεις απάτης με τον ίδιο τρόπο δράσης σε πρατήρια υγρών καυσίμων στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ιωνίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.