Οι αγρότες εισεπραξαν ένα «όχι» από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την παρουσία των τρακτέρ στην Αθήνα στο μεγάλο συλλαλητήριο που ετοιμάζουν την ερχόμενη Τρίτη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Χατζημήση στον ΣΚΑΙ οι εκπρόσωποι των αγροτών τού μετέφεραν το αίτημά τους να κατέβουν την επόμενη Τρίτη με τρακτέρ στην Αθήνα και η απάντηση του υπουργού ήταν αρνητική, καθώς τους εξήγησε πως θα δημιουργήσουν τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Από την πλευρά τους οι αγρότες επιμένουν στην στάση τους, είναι αποφασισμένοι για το συλλαλητήριο με τα τρακτέρ και το σημείο συνάντησής τους θα είναι στο μπλόκο της Αλαμάνας. Κάποια τρακτερ θα φύγουν και από τη Δυτική Μακεδονία αλλά τα περισσότερα θα είναι από την Στερεά Ελλάδα.

«Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της», τόνισαν χαρακτηριστικά οι αγρότες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.