Λίγη ώρα μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών χθες αργά τη νύχτα στην Ολομέλεια, ο Αύγουστος Κορτώ έκανε πρόταση γάμου του στον σύντροφό του, στο περιστύλιο της Βουλής.

O γνωστός συγγραφέας ανήρτησε μια φωτογραφία με τον σύντροφό του στο περιστύλιο της Βουλής, με την λεζάντα Marry me.

Ο Αύγουστος Κορτώ και ο σύντροφός του ήταν από τα πρώτα ομόφυλα ζευγάρια που υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης, τον Ιανουάριο του 2016.

Πηγή: skai.gr

