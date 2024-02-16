Λογαριασμός
Ο Αύγουστος Κορτώ έκανε πρόταση γάμου του στον σύντροφό του, στο περιστύλιο της Βουλής - Δείτε την ανάρτηση

O γνωστός συγγραφέας ανήρτησε μια φωτογραφία με τον σύντροφό του στο περιστύλιο της Βουλής, με την λεζάντα Marry me

Λίγη ώρα μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών χθες αργά τη νύχτα στην Ολομέλεια, ο Αύγουστος Κορτώ έκανε πρόταση γάμου του στον σύντροφό του, στο περιστύλιο της Βουλής. 

O γνωστός συγγραφέας ανήρτησε μια φωτογραφία με τον σύντροφό του στο περιστύλιο της Βουλής, με την λεζάντα Marry me.

Ο Αύγουστος Κορτώ και ο σύντροφός του ήταν από τα πρώτα ομόφυλα ζευγάρια που υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης, τον Ιανουάριο του 2016.

Πηγή: skai.gr

