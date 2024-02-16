Λίγη ώρα μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών χθες αργά τη νύχτα στην Ολομέλεια, ο Αύγουστος Κορτώ έκανε πρόταση γάμου του στον σύντροφό του, στο περιστύλιο της Βουλής.
O γνωστός συγγραφέας ανήρτησε μια φωτογραφία με τον σύντροφό του στο περιστύλιο της Βουλής, με την λεζάντα Marry me.
Ο Αύγουστος Κορτώ και ο σύντροφός του ήταν από τα πρώτα ομόφυλα ζευγάρια που υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης, τον Ιανουάριο του 2016.
Πηγή: skai.gr
- Ηράκλειο: «Ελάτε υπάρχει μία γυναίκα χτυπημένη» – Το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ που αποκάλυψε τη γυναικοκτονία
- Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του και σκοτώθηκε
- Ο φοιτητής Αντρέας Αλικανιώτης στην Εξεταστική για τα Τέμπη: «Καιγόμουν από τις λαμαρίνες – Βγήκα από το τρένο για να ανασάνω και μπήκα να βοηθήσω»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.