Φωτιά σε ρυμουλκό πλοίο στο λιμάνι της Κυπαρισσίας

Φωτιά από αδιευκρίνιστη αιτία εκδηλώθηκε στο πρυμναίο στεγανό ρυμουλκού πλοίου, στο λιμάνι της Κυπαρισσίας, όπου εκτελούσε εργασίες.

Από τη φωτιά δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ενώ τα τρία άτομα πλήρωμα είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού και τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.