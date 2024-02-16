Με τους αγρότες συναντάται σήμερα στις 13:00 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης προκειμένου να οργανώσουν από κοινού την κάθοδό τους στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ, όπως αποφασίστηκε στην πανελλαδική σύσκεψη της επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση, οι αγρότες αποφάσισαν να κατευθυνθούν μαζικά προς την Αθήνα με τα τρακτέρ τους, αλλά και με αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Την ίδια ημέρα, όσοι μείνουν πίσω στα μπλόκα θα προχωρήσουν σε παράλληλες δράσεις σε τελωνεία και λιμάνια.

Μετά την συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη το μεσημέρι, οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους καθώς απέρριψαν τις προτάσεις της κυβέρνησης, αναφέροντας ότι τα αιτήματά τους δεν ικανοποιήθηκαν.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣ Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας σημείωσε ότι άμεσα θα πρέπει τα μπλόκα να μετρήσουν τις δυνάμεις τους, και να διατηρήσουν την ένωση τους.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας κ. Ρίζος Μαρούδας «αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις, γιατί τα βασικά μας αιτήματα δεν έχουν ικανοποιηθεί. Πιστεύουμε πως μέσω της συνέχισης του αγώνα θα έχουμε απαντήσεις από την Κυβέρνηση. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα με τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα και λεωφορεία καλώντας τους αγρότες σε μαζική συμμετοχή, αλλά και το λαό της πρωτεύουσας να αντιμετωπίσει αυτή τη συγκέντρωση ως δική του συγκέντρωση. Ταυτόχρονα, την ίδια ημέρα θα κλιμακώσουμε σε τελωνεία και λιμάνια».

Ακόμη κατήγγειλε «την προσπάθεια καταστολής κι εκφοβισμού που γίνεται στους συναδέλφους που βρίσκονται με τα τρακτέρ τους σε τελωνεία και λιμάνια της χώρας και δίνουν μάχη για την επιβίωσή τους έχοντας αντιμέτωπους όχι μόνο τα ΜΑΤ αλλά και απειλές για μηνύσεις», συμπληρώνοντας πως «η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει την ευθύνη στους ώμους της και να δώσει πολιτική λύση στο πρόβλημά».

«Συνεχίζουμε ενωμένοι, είμαστε αποφασισμένοι. Έχουμε δίκαιο και πρέπει να επιβιώσουμε» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο κ. Μαρούδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.