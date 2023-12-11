Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία σε χωριό του Πύργου Ηλείας εξαιτίας της απόφασης 57χρονου ιερέα να τερματίσει τον γάμο του με την 50χρονη πρεσβυτέρα του, εξαιτίας του εθισμού της με τα ταρώ και την Μελλοντολογία.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr ο γιος του ζευγαριού ανέφερε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, όταν η μητέρα του άρχισε να συναναστρέφεται με μία συγκεκριμένη γυναίκα του χωριού που έριχνε χαρτιά.

Ο παπάς εξοργισμένος αντέδρασε και προσπάθησε να αποτρέψει την Πρεσβυτέρα από αυτή την ενασχόληση χωρίς αποτέλεσμα με συνέπεια προχτές να φύγει από το σπίτι τους και να διαμηνύει παντού πως δεν θέλει να παραμείνει σε αυτό το γάμο, παρόλο που κάτι τέτοιο για Ιερέα είναι πρωτοφανές.

Πηγή: skai.gr

