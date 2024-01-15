Λογαριασμός
Η Εύβοια σε «λευκό κλοιό»: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα χιόνια στο νησί

Τα πρώτα χιόνια βέβαια προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους, που έσπευσαν για λίγο χιονοπόλεμο. 

Η Εύβοια σε «λευκό κλοιό»: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα χιόνια στο νησί
Παραμυθένιο σκηνικό δημιούργησαν τα πρώτα χιόνια του χειμώνα Eύβοιαμε τις φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου να καταφέρνουν να "συλλάβουν" κάτι από την ομορφιά και την απεραντοσύνη του τοπίου.
Τα πρώτα χιόνια βέβαια προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους, που έσπευσαν για λίγο χιονοπόλεμο.

Σε λευκό κλοιό βρίσκονται αρκετές περιοχές της Εύβοιας από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 13 Ιανουαρίου. Έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που πλήττει την Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τα φαινόμενα σήμερα να είναι ακόμα πιο έντονα, ενώ το νησί μπαίνει… στην κατάψυξη τις επόμενες ώρες. Αυτή την ώρα η χιονόπτωση είναι έντονη στο πανέμορφο χωριό της Σέτας στην Εύβοια.

Πόλος έλξης για ντόπιους και επισκέπτες

Ευκαιρία βρήκαν αρκετοί ντόπιοι αλλά και επισκέπτες να επισκεφθούν το γραφικό χωριό της Εύβοιας για να απολαύσουν το χιόνι αλλά και τα τοπικά εδέσματα από τις υπέροχες ταβέρνες που βρίσκονται στο χωριό.

Εικόνες και βίντεο από τη Σέτα Ευβοίας

  

 

Χιόνια και στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων

Μετά την Σέτα, την Δίρφυς, τον Άγιο τα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους και στην Αγία Σοφία, όπου το θερμόμετρο έδειξε 0 βαθμούς Κελσίου νωρίς το βράδυ της Παρασκευής, με το κρύο να είναι τσουχτερό.

 
 
 
 
Πηγή: EVIMA

