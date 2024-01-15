Αποσωληνώθηκε ο τετράχρονος που είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον πατριό του, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού». Νοσηλευόταν διασωληνωμένος, σε βαριά κατάσταση και με πολλαπλές κακώσεις από τις 11 Ιανουαρίου.

Στο «Αγλαΐα Κυριακού», μετά από εντολή του εισαγγελέα ανηλίκων Αθηνών και μεσούσης της δικαστικής έρευνας, μεταφέρθηκαν από τα Μέγαρα και νοσηλεύονται και τα τρία αδέλφια του, τα οποία σύμφωνα με μαρτυρίες, κατά το παρελθόν έχουν επίσης κακοποιηθεί από τον δράστη.

1. O ασθενής (Χ.Ρ.), Ρομά, 4 ετών, που νοσηλεύεται στο Γ.Ν.Π.Α. «Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» από 10.01.2024 με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλά κατάγματα (μετά από κακοποίηση), χειρουργήθηκε για παροχέτευση υποσκληρίδιου αιματώματος θωρακοσφυϊκής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, στις 12.01.2024.

2. Αποσωληνώθηκε στις 14.01.2024 και έκτοτε ανταποκρίνεται σε λεκτικά ερεθίσματα, εκτελεί εντολές, έχει καλή κινητικότητα δεξιού άνω και κάτω άκρου ενώ υπολείπεται η κινητικότητα του αριστερού άνω και κάτω άκρου. Παραμένει νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε σταθερή κατάσταση.



3. Όσον αφορά τα τρία ανήλικα αδέλφια του, τα οποία εισήχθησαν στις 11.01.2024 κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθήνας :



· Άρρεν ( Χ.M.-Γ.) , έντεκα (11) ετών

· Άρρεν (Χ. Π.-Α.) , δέκα (10) ετών

· Άρρεν (Χ. Τ.-Γ., οκτώ (8) ετών



- Έχει ολοκληρωθεί η παιδοψυχιατρική εκτίμησή τους και ο έλεγχος μεταδοτικών νοσήματων.

- Έχουν εξετασθεί από ιατροδικαστή.

- Παραμένουν νοσηλευόμενα στο Ορθοπεδικό Τμήμα συνοδευόμενα από την μητέρα τους.

