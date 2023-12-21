Απολογείται ο 20χρονος για τη μοιραία καταδίωξη στον Ασπρόπυργο

Στον ανακριτή οδηγήθηκε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί ο 20χρονος Ρομά, που εμπλέκεται στη μοιραία καταδίωξη στον Ασπρόπυργο κατά την οποία βρήκε τον θάνατο ένας αστυνομικός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και ακόμη ένας αστυνομικός τραυματίστηκε.

Πρόκειται για τον οδηγό του κλεμμένου αυτοκινήτου ο οποίος είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που μαζί με συνεργούς του διέπραξε διαδοχικές κλοπές οχημάτων στο Πέραμα και τη Νίκαια Αττικής.

Χθες, Τετάρτη πήρε προθεσμία ο 17χρονος ξάδελφός του, ο οποίος συμμετείχε στην ίδια καταδίωξη και ο οποίος θα απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής.

Από την Αστυνομία συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των άλλων δύο μελών της ίδιας σπείρας που έκλεβαν οχήματα.

Πηγή: skai.gr

