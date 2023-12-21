Αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, προσπάθησαν ανεπιτυχώς να ληστέψουν τρεις νεαροί, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η άμεση Δράση και να συλληφθούν.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι νωρίτερα οι τρεις 24χρονοι δράστες είχαν καταφέρει, με τη χρήση σωματικής βίας, να αφαιρέσουν από έναν 22χρονο το τσαντάκι του που περιείχε 70 ευρώ και το μπουφάν του. Το γεγονός συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στο αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δράστες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης και ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλομπ. Επιπλέον, βρέθηκε το τσαντάκι και το μπουφάν, που αφαιρέθηκαν και αποδόθηκαν στον κάτοχο.

Σε βάρος των συλληφθέντων, που θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, για ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.