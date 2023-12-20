Καταδίωξη στον Ασπρόπυργο: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 17χρονος

Προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής, πήρε ο 17χρονος Ρομά, που συνελήφθη χθες, Τρίτη για τη μοιραία καταδίωξη στον Ασπρόπυργo, που οδήγησε στον θάνατο ενός αστυνομικού της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και στον σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμη αστυνομικού.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες στο Πέραμα νωρίς το απόγευμα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο ταυτοποιημένους συνεργούς-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και των άλλων μελών της ίδιας σπείρας που έκλεβαν κατά συρροή αυτοκίνητά από τις περιοχές του Περάματος και της Νέας Ιωνίας.

Ο 17χρονος κατηγορείται για αντίσταση και απείθεια, συμμετοχή σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος και βαριά σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί ταυτοτήτων.

Πηγή: skai.gr

