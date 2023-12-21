Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 13 ατόμων για αδικήματα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα που έγινε τον Ιανουάριο του 2023 στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» στην περιοχή Χαριλάου.

Συγκεκριμένα μετά από έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δεκατριών ατόμων, ηλικίας 19 έως 36 ετών, καθώς κατείχαν και ενεργοποίησαν πυροτεχνικές κατασκευές (ναυτικούς πυρσούς). Τέσσερις άνδρες από τους δεκατρείς μπήκαν μάλιστα στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του αγώνα.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, έπειτα από ενδελεχή έρευνα, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος δεκατριών (13) συνολικά ατόμων για αδικήματα που έλαβαν χώρα με αφορμή αθλητική εκδήλωση.

Συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δεκατριών (13) ημεδαπών ηλικίας 19 έως 36 ετών, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τον Ιανουάριο του 2023 στο πλαίσιο διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα σε γήπεδο στην περιοχή Χαριλάου, κατείχαν και ενεργοποίησαν, κατά περίπτωση, πυροτεχνικές κατασκευές (ναυτικοί πυρσοί), ενώ τέσσερις (4) εξ΄αυτών εισήλθαν εντός του αγωνιστικού χώρου μετά τη λήξη του αγώνα.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.