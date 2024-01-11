ΚΕΕΕ: Το νομοσχέδιο για ιδιωτικά ΑΕΙ θα προσελκύσει νέους από τρίτες χώρες

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που διέπουν τα ΑΕΙ, μέσω της επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου λειτουργίας τους, ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στην ανώτατη εκπαίδευση.

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ενώ προστίθεται πως, με τις νέες ρυθμίσεις, αφενός επιτυγχάνεται η ενίσχυση και πρόσθετη αυτονομία των δημόσιων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και αφετέρου η αποδέσμευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ένα διαχρονικό κρατικό μονοπώλιο, το οποίο δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φυγής Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό και της ακαδημαϊκής διασποράς.

Επίσης, όπως εκτιμά η ΚΕΕΕ, θεσπίζονται διατάξεις, οι οποίες επιτρέπουν την εγκατάσταση, ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων αναγνωρισμένων ΑΕΙ της ΕΕ και τρίτων χωρών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιλύεται το ζήτημα της μη ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών από αλλοδαπά ιδρύματα στη χώρα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις ενώ προβλέπονται διατάξεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης φοιτητικής visa για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών.

Δήλωση

«Η αγορά εργασίας και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχασαν σοβαρό στελεχιακό δυναμικό από τη νέα γενιά, η οποία σπούδασε στο εξωτερικό, καθώς οι ξένες επιχειρήσεις εντόπισαν και προσέλκυσαν Έλληνες φοιτητές. Δυστυχώς για τις ελληνικές επιχειρήσεις, σπουδαία μυαλά ξεκίνησαν τον επαγγελματικό τους βίο εκτός της χώρας μας και ενίσχυσαν εταιρίες στο εξωτερικό. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σημαντικό μέρος τους στελεχιακού δυναμικού θα παραμείνει στην χώρα μας. Παράλληλα σε επίπεδο επενδύσεων αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές επιχειρηματικές δραστηριότητες με την εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα - τα οποία έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον - και, ταυτόχρονα, η χώρα θα προσελκύσει μέσα στην επόμενη δεκαετία φοιτητές από το εξωτερικό. Η ΚΕΕΕ δηλώνει θετικά διακείμενη στο νέο θεσμικό πλαίσιο και αναμένει, με την ψήφισή του, η Ελλάδα να προσελκύσει ένα μέρος της υπερχειλίζουσας παγκόσμιας ζήτησης για πανεπιστημιακές σπουδές και να διακόψει τη φυγή σπουδαίων ελληνικών μυαλών, τα οποία επί σειρά ετών δε δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας και στις επιχειρήσεις μας» δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Ιωάννης Μασούτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.