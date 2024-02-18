Εκατοντάδες αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στον παράδρομο της εθνικής οδού από τη Λαμία μέχρι τις Θερμοπύλες, καθώς, λίγο πριν, οι αγρότες αποκλείσανε το εθνικό δίκτυο και η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας στους παράδρομους.

Οι αγρότες τότε τους έκλεισαν και στα δύο ρεύματα, είτε προς τη Λαμία, είτε προς την Αθήνα, με συνέπεια αυτή την ώρα, εκατοντάδες αυτοκίνητα να είναι εγκλωβισμένα στον παράδρομο από τη Λαμία μέχρι τις Θερμοπύλες και στα δύο ρεύματα και να έχουν ακινητοποιηθεί.

Η ένταση που επικρατεί μεταξύ των οδηγών είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς για μία ώρα περίπου παραμένουν εγκλωβισμένοι και ακίνητοι χωρίς να έχουν καμία δυνατότητα να ξεφύγουν από το σημείο. Αυτή την ώρα γίνονται διαβουλεύσεις με τους αγρότες για να επισπεύσουν την απελευθέρωση του δρόμου.

Πηγή φωτό - βίντεο: lamiareport.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

