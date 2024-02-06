Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με το κλείσιμο των Εθνικών οδών σε πολλά σημεία από αύριο και με συλλαλητήριο με τα τρακτέρ στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα αποφάσισαν οι αγρότες κατά την πανελλαδική σύσκεψη που που έλαβε χώρα στη Νίκαια.

Παράλληλα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που συμμετείχαν στη σύσκεψη, αποφάσισαν μία λίστα με έξι βασικά αιτήματα, τα οποία θα απευθύνουν στην κυβέρνηση, ώστε να ξεκινήσει συζήτηση και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών προς την κυβέρνηση είναι τα εξής:

-Αφορολογητό αγροτικό πετρέλαιο

-7 λεπτά η κιλοβατώρα το ρεύμα

-Επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές

-Να μην εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ και να διαπραγματευτεί ξανά

-Αποζημιώσεις στο 100% και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος στα προϊόντα

-Όχι στις παράνομες ελληνοποιήσεις

Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους θα εξελιχθεί σε τέσσερα επίπεδα, τα οποία, σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, είναι τα εξής:

-Κλιμάκωση της κινητοποίησης

- Να κλείνουμε την ίδια ώρα σε όλα τα σημεία στην εθνική, επαρχιακή και τελωνεία με τρακτέρ . Από αύριο.

- Το κάθε μπλόκο να κάνει δράσεις και μέσα στην πόλη.

- Την επόμενη εβδομάδα συλλαλητήριο στην Αθήνα με τρακτέρ

Ήδη, οι αγρότες κατευθύνονται με τα αυτοκίνητά τους στην Εθνική οδό, στον κόμβο της Νίκαιας, προκειμένου να κλείσουν συμβολικά τον δρόμο.

