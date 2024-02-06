Στην Καλαμάτα παραμένουν οι αγρότες και ειδικότερα στο μπλόκο που έχουν στήσει στον κόμβο του αυτοκινητόδρομου.

Πριν από λίγο, με τα τρακτέρ τους μετέβησαν στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας όπου αποφάσισαν να χύσουν γάλα στο εσωτερικό του κτηρίου.

Η κίνηση αυτή πήγε να εμποδιστεί από τους αστυνομικούς και υπήρξε ένταση, με τους αγρότες να καταφέρνουν τελικά να αδειάσουν τα δοχεία με το γάλα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.