Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας με θέμα τα επόμενα βήματα στις κινητοποιήσεις των αγροτών. Στη συνάντηση συμμετέχουν 50 μπλόκα και 70 αγροκτηνοτροφικοί σύλλογοι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Πάνου Γαρουφαλιά, οι προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι για το μέλλον των κινητοποιήσεων είναι αποκλεισμοί εθνικών οδών, κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα και αίτημα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ενώ οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να ενισχύσουν τα μπλόκα τους, κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν πως είναι ανοιχτό το περιθώριο διαλόγου, τονίζουν όμως ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην κλείσουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους δρόμους.

Χθες στις αγροτικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλία, Αίγιο και Μακεδονία οι αγρότες προανήγγειλαν σκληρή στάση και δήλωναν ανυποχώρητοι προτείνοντας την πολύωρη παραμονή τους στην Εθνική Οδό, την κάθοδό τους στην Αθήνα, αλλά και δράσεις μέσα στις πόλεις, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

Σε συνομιλία που είχε χθες ο πρωθυπουργός με δημοσιογράφους εμφανίστηκε ανοιχτός στο διάλογο με τους αγρότες, υπογραμμίοζντας πως αναμένει πρώτα τις σημερινές αποφάσεις των αγροτών.

Στην χθεσινή ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στον αγροτικό κόσμο λέγοντας ότι η κυβέρνηση κατάφερε με την διαπραγμάτευση που έκανε στις Βρυξέλλες και διατήρησε τους ίδιους πόρους από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, όταν αυτοί μειωθήκαν για άλλες χώρες.

Μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑϊ 100,3 ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως «ο πρωθυπουργός υπήρξε σαφής. Είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση με τους αγρότες μέσα στο πλαίσιο, όμως, κάποιων ορίων που προσδιορίζονται από την οικονομία».

«Μετρήσαμε τι μπορούμε να δώσουμε με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας και του προϋπολογισμού. Δεν πρέπει να υποτιμώνται αυτά που δοθήκαν» πρόσθεσε και επανέλαβε πως ότι περίσσευμα υπάρχει στον προϋπολογισμό επιστρέφεται στην κοινωνία με την προϋπόθεση όμως ότι θα κρατήσουμε ένα σταθερό τιμόνι.

«Δεν είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Κλείνει για δύο ώρες η ΕΟ Νέων Μουδανιών - Θεσσαλονίκης

Στο μεταξύ, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο που έχει στηθεί εδώ και 13 ημέρες στον κόμβο του Νέων Μουδανιών, αναμένεται να προχωρήσουν σήμερα σε δίωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού Νέων Μουδανιών - Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα, από τις 18.00, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Σημάντρων Φιλοκλής Γκοτζιάς.

Υπενθυμίζεται ότι αγροτικά μπλόκα έχουν στηθεί σε διάφορες περιοχές των νομών Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας, ενώ αγρότες από τα Μάλγαρα και τα γύρω χωριά, έχουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, στον κόμβο των Μαλγάρων, στην έξοδο προς Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.