Μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών που βρέθηκαν στη συναυλία της Josephine στη Μαγική Λιμνοπολιτεία στην Καστοριά, επέλεξε να ζητήσει σε γάμο την αγαπημένη του.

Ο Μιχάλης από την Κάλυμνο, αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Αίγλη από το Άργος Ορεστικό και φυσικά μέσα στο “κόλπο” ήταν και η Josephine. Έτσι η τραγουδίστρια διέκοψε το πρόγραμμά της και κάλεσε την Αίγλη στη σκηνή που είδε μετά από λίγο τον αγαπημένο της να ανεβαίνει, να γονατίζει και να της κάνει πρόταση γάμου.

H Αίγλη είπε φυσικά το πολυπόθητο «ΝΑΙ» και ο κόσμος από κάτω “έλουσε” το ζευγάρι με χειροκροτήματα και χαρά.

