Ένα νιόπαντρο ζευγάρι, ο Γιώργος και η Μαρίνα αποφάσισαν να κάνουν το άλμπουμ του γάμου τους στο άδειο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς μπροστά από τη Βουλή στο Σύνταγμα.

Ο γαμπρός και η νύφη εκμεταλλεύτηκαν πλήρως τους άδειους δρόμους και έβγαλαν φωτογραφίες μπροστά από τη Βουλή, στην λεωφόρο Αμαλίας, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα ανενόχλητοι από κίνηση, περαστικούς και αυτοκίνητα.

ΦΩΤΟ/ AP

Πηγή: skai.gr

