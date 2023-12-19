Λογαριασμός
Viral η φωτογράφιση νιόπατρου ζευγαριού στο Σύνταγμα: Έκανε το άλμπουμ του γάμου του, μπροστά από τη Βουλή

Ο Γιώργος και η Μόνικα, ένα νιόπαντρο ζευγάρι, ποζάρουν για τον φωτογράφο γάμου τους μπροστά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς η κεντρική λεωφόρος ήταν κλειστή λόγω διαμαρτυρίας των ένστολων χθες βράδυ στην Αθήνα

Ένα νιόπαντρο ζευγάρι, ο Γιώργος και η Μαρίνα αποφάσισαν να κάνουν το άλμπουμ του γάμου τους στο άδειο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς μπροστά από τη Βουλή στο Σύνταγμα.

Ο γαμπρός και η νύφη εκμεταλλεύτηκαν πλήρως τους άδειους δρόμους και έβγαλαν φωτογραφίες μπροστά από τη Βουλή, στην λεωφόρο Αμαλίας, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα ανενόχλητοι από κίνηση, περαστικούς και αυτοκίνητα. 

