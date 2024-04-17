Βίντεο, φωτογραφίες Μάκης Συνοδινός
Σε ισχύ έχουν τεθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις πορείες λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε η ΓΣΕΕ.
Απροσπέλαστο είναι για τα οχήματα το κέντρο της Αθήνας, λόγω των συγκεντρώσεων και πορείας διαμαρτυρίας σωματείων, φοιτητικών συλλόγων και άλλων συλλογικοτήτων.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας καθώς και στην οδό Πανεπιστημίου ενώ σταδιακά κλείνουν οι δρόμοι γύρω από την Ομόνοια και τα Προπύλαια.
