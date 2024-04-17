Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας - Ξεκίνησαν οι πορείες - Βίντεο, φωτογραφίες

Eχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία στις λεωφόρους Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας και Πανεπιστημίου - Σταδιακά κλείνουν οι δρόμοι γύρω από την Ομόνοια και τα Προπύλαια.

UPDATE: 11:21
ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ ΑΠΕΡΓΙΑ

Βίντεο, φωτογραφίες Μάκης Συνοδινός

Σε ισχύ έχουν τεθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις πορείες λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε η ΓΣΕΕ. 

Απροσπέλαστο είναι για τα οχήματα το κέντρο της Αθήνας, λόγω των συγκεντρώσεων και πορείας διαμαρτυρίας σωματείων, φοιτητικών συλλόγων και άλλων συλλογικοτήτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας καθώς και στην οδό Πανεπιστημίου ενώ σταδιακά κλείνουν οι δρόμοι γύρω από την Ομόνοια και τα Προπύλαια.

πορεια


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: απεργία κίνηση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark