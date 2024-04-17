Λογαριασμός
Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός σε τροχαίο 24χρονος συνεπιβάτης μοτοσικλέτας - Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός

Ο ένας σκοτώθηκε επί τόπου και άλλος δίνει μάχη στην εντατική 

Σέρρες, θανατηφόρο τροχαίο

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στις 12:17 μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε 24χρονος στην οποία επέβαινε συνομήλικός του, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, στην οδό Εξοχών, στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων.

Τα δύο νεαρά αγόρια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 24χρονου συνεπιβάτη της μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

