Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στις 12:17 μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε 24χρονος στην οποία επέβαινε συνομήλικός του, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, στην οδό Εξοχών, στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων.

Τα δύο νεαρά αγόρια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 24χρονου συνεπιβάτη της μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.