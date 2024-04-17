Ένα δραματικό συμβάν σημειώθηκε προ ημερών σε Ειδικό Σχολείο Τρικάλων το οποίο επιβεβαιώνει στο Trikalanews.gr ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης.

Μαθητής Ειδικού Σχολείου Τρικάλων, κατά τη διάρκεια του μαθήματος βρέθηκε σε κατάσταση κρίσης αρχίζοντας να επιτίθεται στην εκπαιδευτικό η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργείο στα πόδια λόγω των τραυμάτων που έφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Καπανιάρη, αν και το ατυχές περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση και αγωνία για την κατάσταση της υγείας της εκπαιδευτικού, είναι από αυτά τα συμβάντα που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

Πηγή: skai.gr

