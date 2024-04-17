Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί σήμερα η χώρα λόγω της πανελλαδικής απεργίας που διοργανώνει την Τετάρτη η ΓΣΕΕ με τη συμμετοχή κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων. Σημειώνεται ότι στην απεργία δε συμμετέχει η ΑΔΕΔΥ, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει σε χωριστή δική της κινητοποίηση στις 21 Μαΐου. Η ΓΣΕΕ προκήρυξε την απεργία ζητώντας πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων και προστασία του εισοδήματος από την ακρίβεια.

Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία. H απεργία της ΠΝΟ θα ξεκινήσει στις 00.01 της Τετάρτης 17 Απριλίου και θα λήξει τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, με αίτημα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη διασφάλιση των κατάλληλων εκείνων συνθηκών για ένα αξιοπρεπές επίπεδο.

Επίσης, στην απεργία συμμετέχουν και εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με αποφάσεις που έλαβαν τα πρωτοβάθμια σωματεία και οι Ομοσπονδίες. Μεταξύ των ενώσεων που αποφάσισαν συμμετοχή στην απεργία είναι και η ΕΙΝΑΠ που εκπροσωπεί τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά. Στην απεργία συμμετέχει και η ΟΤΟΕ.

Αναλυτικά:

Σε ισχύ τίθενται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων:

Η ΓΣΕΕ πραγματοποιεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος και το ΠΑΜΕ στις 10:30 στο Σύνταγμα

Στην πλατεία Κάνιγγος από Ομοσπονδίες, Σωματεία εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, στην Ομόνοια θα συγκεντρωθούν βιοτεχνικά σωματεία και στα Προπύλαια Ομοσπονδίες και Σωματεία εργαζομένων στον δημόσιο τομέα καθώς και φοιτητικοί Σύλλογοι.

Οι ομοσπονδίες και τα σωματεία των συνταξιούχων έχουν συγκέντρωση στις 9 το πρωί έξω από το κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας και από εκεί θα μεταβούν με πορεία στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Ναυτεργατικά σωματεία διοργανώνουν προσυγκέντρωση στις 5.30 το πρωί στον ΗΣΑΠ του Πειραιά.

Μετρό - Ηλεκτρικός - Τραμ

Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό και τραμ θα μείνει η Αττική, καθώς οι εργαζόμενοι αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ. Τα σωματεία της ΣΤΑΣΥ με ανακοίνωσή τους ζητούν αύξηση μισθών, πέραν του κατώτατου, για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, άμεσες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων αναγκών του φορέα και άμεση επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε ισχύ.

Το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), καλεί τα μέλη του στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 το πρωί.

Λεωφορεία - τρόλεϊ

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τρόλεϊ στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ. Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ και το Σωματείο Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, τα αστικά λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9:00 ως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 ως τη λήξη της βάρδιας). Οι εργαζόμενοι διεκδικούν δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες συγκοινωνίες, συλλογική σύμβαση εργασίας και προσλήψεις προσωπικού, υπογραφή ΣΣΕ. Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές του ΟΑΣΑ τις οποίες έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ.

Ταξί

Με στάση εργασίας, από τις 5 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες ταξί στην απεργία, ενώ έχουν προγραμματίσει και συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10 το πρωί. Με το σύνθημα «κανένα ταξί στους δρόμους», το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί (ΣΑΤΑ) καλεί όλους τους οδηγούς ταξί να συμμετέχουν στη στάση εργασίας «για τις τρεις πληγές που πρέπει να κλείσουμε φορολογικό, υποκλοπή έργου και πολυεθνικές».

Τρένα - Προαστιακός σιδηρόδρομος

Με 24ωρη απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, ένας αριθμός δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί με προσωπικό ασφαλείας.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της αναφέρει, πως λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Γ.Σ.Ε.Ε., στην οποία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού. Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας:

Στο τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα: 52, 53, 56 και 57

Στο τμήμα Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισας: 1591, 1592, 2593, 2594, 1597 και 1598

Στο τμήμα Πειραιάς - Κιάτο - Πειραιάς: 1300, 1305, 1318, 1323, 1326 και 2301

Στο τμήμα Πειραιάς - Αεροδρόμιο - Πειραιάς: 1206, 1207, 1222, 1223, 1230 και 1231

Στο τμήμα Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα: 1532, 1535, 1550, 1553, 2530 και 2533

Επίσης, λόγω της απεργίας τροποποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς: Την Τρίτη 16.04.2024, οι αμαξοστοιχίες 2302 και 2304 θα πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο τους από Πειραιά προς 'Ανω Λιόσια με τρένο, και στο τμήμα Άνω Λιόσια - Κιάτο θα υποκατασταθούν με λεωφορεία.

Στο τμήμα Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα: Την Τρίτη 16.04.2024 η αμαξοστοιχία 2534 θα εκτελεστεί από Αθήνα προς Αφίδνες με τρένο, και στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Επίσης, η αμαξοστοιχία 2539 στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να πληροφορούνται στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών), συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού της Αθήνας.

Τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς ( ΠΟΣ- ΜΣΤ)

Η ΠΟΣ - ΜΣΤ ζητά άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σταθερή εργασία, επαναφορά των ελεύθερων διαπραγματεύσεων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς για την αντιμετώπιση της κρίσης και του κόστους ζωής, επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα, αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, πλήρη αποκατάσταση των υποδομών - εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις θεομηνίες (π.χ. Εργοστάσιο Βόλου) και καλύτερες συνθήκες εργασίας παντού.

