Περισσότερους από 500 τραπεζικούς λογαριασμούς και εκατοντάδες συνδεδεμένες και προπληρωμένες κάρτες χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εξαπατώντας διαδικτυακά στοιχηματική εταιρεία πετυχαίνοντας να αποσπάσπουν περισσότερα από 200.000 ευρώ.

Επικεφαλής της οργάνωσης όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ ήταν μάνα και γιος(συνελήφθησαν) ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 7 άτομα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.

Όπως ανακοίνωσε η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε, από το 2020, διέπρατταν απάτες σε βάρος διαδικτυακής στοιχηματικής εταιρίας, με την μέθοδο «bonus abuse» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Χρησιμοποιούσαν πλαστές ταυτότητες και έγγραφα, άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς, εξέδιδαν κάρτες που ήταν συνδεδεμένες με αυτούς τους λογαριασμούς και προέβαιναν στην εγγραφή τους ως «παίκτες στοιχήματος» στην εν λόγω στοιχηματική εταιρεία. Κατόπιν, εκμεταλλευόμενοι το bonus εγγραφής και τον ταυτόχρονο στοιχηματισμό σε γεγονότα διπλού πιθανού αποτελέσματος, αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για να πετύχουν τον σκοπό τους είχαν δημιουργήσει -529- τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ είχαν εκδώσει – συνδέσει -596- κάρτες με λογαριασμούς και καταρτίσει -619- προπληρωμένες κάρτες.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος φωτοαντιγράφων ταυτοτήτων,

πλήθος πακέτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος τραπεζικών καρτών,

-14- σφραγίδες φερόμενων αστυνομικών υπαλλήλων,

εξοπλισμός και πλαστογράφησης ταυτοτήτων,

-11.010- ευρώ,

-3- κινητά τηλέφωνα και

πλήθος εγγράφων σχετιζόμενα με την παράνομη δραστηριότητα τους

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

