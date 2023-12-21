Με βραχιολάκι και κοινωφελή εργασία ενισχύει την «οπλοθήκη» του το υπουργείο Δικαιοσύνης, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τις διόδους που αυτή προσφέρει.
Κατά την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει, ο υπουργόις Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, δήλωσε ότι οι περιοριστικοί όροι θα «αντικατασταθούν» από το βταχιολάκι, ενώ θα εφαρμοστεί και η κοινωφελής εργασία, που θα ισχύσει παράλληλα με τον νέο ποινικό κώδικα, θα αφορά τουλάχιστον 1.500 θέσεις απασχόλησης για καταδικασμένους σε ποινές έως 2χρονια.
Όπως παρουσίασε την ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα χρησιμοποιείται πλέον ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αλλά και ο υφυπουργός, Ιωάννης Μπούγας, μέσα από 5 κλικ θα δίνεται η δυνατότητα στους καταδικασθέντες έως δύο χρόνια να μπορούν να εκτίουν μέρος της ποινής τους παρέχοντας κοινωφελή εργασία.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στα πρόσφατα περιστατικά της παραβίασης περιοριστικών όρων, όπως το θέμα της θανάσιμης καταδίωξης στον Ασπρόπυργο και είπε ότι σχεδιάζεται η αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με βραχιολάκι. Θα μπορεί δηλαδή να αποφασίζει ο δικαστής αν θα χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρονικό βραχιολάκι για τη διασφάλιση της παρουσίας του υπόδικου για κάποια εγκλήματα.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Φλωρίδης:
«Αυτό που σε πρώτη φάση θα γίνει είναι να οργανωθεί καλύτερα το θεσμικό πλαίσιο και να εφαρμοστεί ο θεσμός της ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Θα πάμε σε διεύρυνση αυτού του μέτρου, το οποίο νομίζω θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Βραχιολάκι».
Ο Ιωάννης Μπούγας τόνισε από την πλευρά του:
«Σε περίπτωση δε που αναιτιολόγητα διακοπεί ή παρέχεται πλημμελώς η κοινωφελής εργασία, ειδοποιείται αμέσως ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής, ο οποίος μπορεί να ανακαλέσει το ευεργέτημα της παροχής κοινωφελούς εργασίας και να διατάξει την πραγματική έκτιση της ποινής σε κατάστημα κράτησης».
