Συνελήφθησαν 3 άτομα για πορνογραφία ανηλίκων σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Αττικής, τρία (3) άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, προηγήθηκε ψηφιακή ανάλυση και ενδελεχής διαδικτυακή έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι κατείχαν και είχαν πρόσφορα προς διαμοιρασμό ψηφιακά αρχεία με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε ότι οι χρήστες κατείχαν τουλάχιστον -972- αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, κάνοντας μάλιστα χρήση διαφορετικών ηλεκτρονικών ιχνών υπηρεσιών διαδικτύου.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκόμενων ατόμων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν laptop, δέκα (10) σκληροί δίσκοι Η/Υ και κινητό τηλέφωνο με κάρτα sim, ενώ από τον επιτόπιο έλεγχο στα ψηφιακά πειστήρια βρέθηκε πλήθος υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Πηγή: skai.gr

