Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο αγοράκι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα 11χρονο αγόρι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το μεσημέρι της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Το ατύχημα έγινε γύρω στις 13:30 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν αυτοκίνητο που κινείτο στην οδό Νικολάου Παρασκευά, στην περιοχή των Συκεών, παρέσυρε το αγοράκι.

Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά.

Πηγή: Thestival.gr

