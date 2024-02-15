Την πορεία των αγροτών της Επανομής προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ανέκοψε η αστυνομία στο ύψος της διασταύρωσης Πλαγιαρίου- Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας. Στο σημείο βρίσκονταν στη μία μετά το μεσημέρι περί τα 45 τρακτέρ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αγρότες της περιοχής ξεκίνησαν νωρίτερα σήμερα από την πλατεία της Επανομής, όπου ήταν συγκεντρωμένα, κατά τους εκπροσώπους τους, περίπου 100-120 τρακτέρ, με στόχο να φτάσουν στον κόμβο του αεροδρομίου και να πραγματοποιήσουν εκεί ειρηνική διαμαρτυρία με τη μορφή συμβολικού αποκλεισμού. Όπως διαμήνυσαν, τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός δεν τους καλύπτουν, ώστε να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη και να έχουν αξιοπρεπές εισόδημα.

Σε κάθε περίπτωση, ανέφεραν, στόχος τους είναι να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ταλαιπωρία των πολιτών εξαιτίας των κινητοποιήσεών τους, καθώς δεν θέλουν να ταλαιπωρούν κανέναν, αλλά μόνο να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.